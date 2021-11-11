اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 11-11-2021

تراجع 25 و 50 قرشا في شركتي القاهرة للدواجن و الوادي
محمد مجدي 8:14 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 8:14 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 11-11-2021 تراجع في شركتي الوادي بنحو 50 قرشا وفي شركة القاهرة للدواجن بنحو 25 قرشا مع استمرار إستقرار باقي شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

شركة العناني 12 جنيهًا.
شركة القاهرة للدواجن 10.25 جنيه بدلا من 10.5 جنيه.
شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 13.5 جنيه.
شركة الوطنية 12.75 جنيه.
شركة الحمد للأعلاف والدواجن 11 جنيها.
شركة الفيروز 11.5 جنيه.
شركة مكة المكرمة 12 جنيها.
شركة ستارفيد 12.75 جنيه.
شركة نيوجين 11.25 جنيه.
شركة المصرية الهولندية 11 جنيها.
شركة ناسكو إيجيبت 10.5جنيه.
شركة الحرمين 10.5 جنيه
شركة الكيان 12 جنيها.
شركة أمات 12 جنيها.
شركة رواد النيل 10.5 جنيه.

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اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء فى شركة الوادي للدواجن اليوم الخميس تراجعها وذلك بمعدل 50 قرشا ليصبح سعر البيع 11 جنيها بدلا من سعر 11.5 جنيه للكتكوت الواحد .

اسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس في سعر بيع الكتكوت عمر يوم لدى الشركات من 4 إلى 6.5 جنيه، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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