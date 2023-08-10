أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-8-2023 في مصر.. من 10 إلى 15 جنيها

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-8-2023 في مصر، في شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد ارتفاعات شهدتها أبرز الشركات العاملة في الثروة الداجنة، خلال الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وكانت أغلب شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية قد شهدت زيادات تراوحت من 25 قرشَا إلي 4 جنيهات دفعة واحدة منذ يوم السبت الماضي، وحتي امس الاربعاء.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 12.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 13 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 14 جنيهًا

شركة الوطنية 12 جنيهًا

شركة الوادي 13.5 جنيه

شركة العناني 15 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 12 جنيهًا

شركة نيوجين 13 جنيهًا

شركة رواد النيل 11.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية حوالي 10 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 15 جنيهًا.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الكتاكيت غدًا الجمعة نهاية الأسبوع الجاري، تحركًا طفيفًا في حركة البيع لدي كبري شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية.