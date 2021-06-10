اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-6-2021

استقرار حركة البيع و الشراء
محمد مجدي 5:21 م, الخميس, 10 يونيو 21 5:21 م, الخميس, 10 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-6-2021 ، في الأسواق المحلية على نفس أسعار البيع يوم السبت الماضي، والتي شهدت ارتفاع سعر البيع لدى شركات الوادي، والقاهرة، والوطنية، والعناني، مقارنة بحركة المبيعات الخميس الماضي، وفقاً لتأكيدات تجار دواجن في سوق الوايلي بالعباسية .

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع مازالت تشهد استقرارا اليوم في حركة التعاملات والتي يصاحبها ركود ملحوظ في حركة المبيعات .

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 5-6-2021 فى مصر

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9.25 جنيه وفي شركة المراعي بسعر 6.80 جنيه، وشركة القاهرة 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 9.75 جنيه مقابل 9.30.

وفي شركة الإسكندرية سجل 7 جنيهات، وفي شركة الفيروز بسعر 7.75 جنيه.

وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه .

اقرأ أيضا  شكاوى من عدم توافر تقاوى فول الصويا وعباد الشمس

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقر سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس بشركة الوادي للدواجن، عند 8.5 جنيه على نفس أسعار يوم الخميس الماضي، نتيجة هدوء حركة المبيعات في الأسواق .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

ومازال سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي يتراوح السعر من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها مقارنة مع أسعار الأهالي .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«التموين» تستهدف إنشاء أكبر مصنع زيوت في الشرق الأوسط

محمد مجدي 4:50 م, الخميس, 10 يونيو 21

غرفة الأثاث توقع مذكرة تفاهم مع الشركة التجارية لتأمين واردات الأخشاب

عمر سالم 4:45 م, الخميس, 10 يونيو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 10-6-2021 وارتفاع عيار 21 جنيهين

عمر سالم 3:54 م, الخميس, 10 يونيو 21

تموين الدقهلية تستهدف 10 مراكز خدمة مطورة

محمد مجدي 3:06 م, الخميس, 10 يونيو 21

الحكومة ترد على أنباء استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً بمزارع الدواجن

صفية حمدي 1:08 م, الخميس, 10 يونيو 21

هالة السعيد : تدريب المصدرين يتسق مع أهداف برنامج الإصلاحات الهيكلية

السيد فؤاد 1:00 م, الخميس, 10 يونيو 21