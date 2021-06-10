استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-6-2021 ، في الأسواق المحلية على نفس أسعار البيع يوم السبت الماضي، والتي شهدت ارتفاع سعر البيع لدى شركات الوادي، والقاهرة، والوطنية، والعناني، مقارنة بحركة المبيعات الخميس الماضي، وفقاً لتأكيدات تجار دواجن في سوق الوايلي بالعباسية .

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع مازالت تشهد استقرارا اليوم في حركة التعاملات والتي يصاحبها ركود ملحوظ في حركة المبيعات .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9.25 جنيه وفي شركة المراعي بسعر 6.80 جنيه، وشركة القاهرة 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 9.75 جنيه مقابل 9.30.

وفي شركة الإسكندرية سجل 7 جنيهات، وفي شركة الفيروز بسعر 7.75 جنيه.

وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقر سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس بشركة الوادي للدواجن، عند 8.5 جنيه على نفس أسعار يوم الخميس الماضي، نتيجة هدوء حركة المبيعات في الأسواق .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

ومازال سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي يتراوح السعر من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها مقارنة مع أسعار الأهالي .