أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 1-6-2023 في مصر.. ارتفاعات في 9 شركات كبري

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 1-6-2023 بمصر، في عدد كبير من شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد موجة من التراجعات التي تشهدها تلك الشركات نتيجة تراجع الطلب على شراء الكتاكيت.

وكانت أسعار الكتاكيت خلال الايام الماضية شهدت انخفاضات تراوحت من 50 قرشَا إلى 4 جنيهات دفعة واحدة بشكل يومي منذ بداية الاسبوع الجاري.

ولكن شركات الدواجن شهدت ارتفاعات اليوم الخميس تراوحت من 25 قرشَا إلي 2 جنيه دفعة واحدة، بينما تراجعت شركة واحدة هي رواد النيل بنحو 1 جنيه.

ليصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 6.5 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 11.5 جنيهًا، وذلك في شركات الدواجن العاملة في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 6.5 جنيه بدلا من 6.25 جنيه

شركة الفيروز 9.5 جنيه

شركة الوطنية 9 جنيهات بدلا من 8 جنيهات

شركة الوادي 10 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه

شركة العناني 11.5 جنيه بدلا من 11 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 9 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 10.5 جنيه

شركة رواد النيل 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه

يذكر أن أسعار الكتاكيت في مصر تشهد عدم استقرار في بورصتها، نتيجة أسعار الأعلاف التي كانت هي الأخرى تشهد زيادات وانخفاضات، خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.