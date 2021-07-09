اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 9-7-2021

استقرار اسعار البيع لدى شركات الدواجن
محمد مجدي 6:33 م, الجمعة, 9 يوليو 21 6:33 م, الجمعة, 9 يوليو 21

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استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 9-7-2021 في الأسواق المحلية وفي شركات الدواجن الكبرى بعد الهبوط الكبير الذي شهدتها السوق المحلية منذ الأسبوع الماضي، بعد استقرار دام لمدة أسبوع كامل في شركات الدواجن الكبرى.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع تشهد ثباتًا حذرًا في الأسواق بعد موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي .

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 6.5 جنيه، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 6 جنيهات، وشركة الوطنية بسعر 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 6 جنيهات، وشركة الفيروز 5 جنيهات.

بينما تراوح سعر بيع الكتكوت بين التجار من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة في شركة الوادي للدواجن، عند 5.5 جنيه؛ نتيجة الركود المسيطر على الأسواق المحلية .

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات على أسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه وذلك منذ منتصف شهر يونيو الماضي ولم يشهد تغييرات إلا في سعر البيع لدى الشركات نهاية يونيو الماضي بتراجع جنيهين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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