أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 8-10-2021

استقرت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 8-10-2021 ، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها اغلب شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة في السوق المحلية ، وعلى الرغم من تراجع سعر شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن أمس الخميس بنحو 25 قرشاً إلا أنها مازالت الأعلى سعرا في البيع، بينما شركة الفيروز هي الأقل سعرا ، كما أن تجار الدواجن في السوق المحلية أكدوا أن غدا السبت سيشهد زيادات جديدة في سعر بيع الكتاكيت البيضاء نتيجة تحريك اسعار البنزين في مصر بنحو 25 قرشا .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 13.5 جنيها ، والوطنية 14.25 جنيه ، والقاهرة للدواجن 13.25 جنيه ، و الفيروز 13 جنيها ، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

شهدت اسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن اليوم الجمعة استقرار في حركة البيع والشراء وذلك بعد ارتفاع أمس الخميس بنحو 25 قرشا ، حيث يبلغ سعر بيع الكتاكيت لديها 13 جنيها بدلا من 12.75 جنيه سعر الأربعاء .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

و استقرت اسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية ، حيث يتراوح سعر الشركات من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.