اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 8-10-2021

إستقرار اسعار الكتاكيت اليوم الجمعة
محمد مجدي 9:35 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 9:35 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 8-10-2021 ، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها اغلب شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة في السوق المحلية ، وعلى الرغم من تراجع سعر شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن أمس الخميس بنحو 25 قرشاً إلا أنها مازالت الأعلى سعرا في البيع، بينما شركة الفيروز هي الأقل سعرا ، كما أن تجار الدواجن في السوق المحلية أكدوا أن غدا السبت سيشهد زيادات جديدة في سعر بيع الكتاكيت البيضاء نتيجة تحريك اسعار البنزين في مصر بنحو 25 قرشا .

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 6-10-2021 في مصر

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 13.5 جنيها ، والوطنية 14.25 جنيه ، والقاهرة للدواجن 13.25 جنيه ، و الفيروز 13 جنيها ، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

شهدت اسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن اليوم الجمعة استقرار في حركة البيع والشراء وذلك بعد ارتفاع أمس الخميس بنحو 25 قرشا ، حيث يبلغ سعر بيع الكتاكيت لديها 13 جنيها بدلا من 12.75 جنيه سعر الأربعاء .

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 7-10-2021

أسعار الكتاكيت عمر يوم

و استقرت اسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية ، حيث يتراوح سعر الشركات من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 8-10-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:16 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

بورصة الدواجن اليوم 8-10-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:12 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

أسعار السمك اليوم 8-10-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:03 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

سعر الأسمنت اليوم 8-10-2021 في مصر

دعاء حسني 6:00 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

اسعار البنزين 92 فى مصر تقفز بنسبة 3%

noor 3:54 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

اسعار البنزين 95 فى مصر ترتفع بنسبة 2.77%

noor 3:46 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21