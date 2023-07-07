أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 7-7-2023 في مصر.. زيادات من 25 قرشا إلى 1.5 جنيه في الكتكوت الواحد

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 7-7-2023 في مصر إرتفاعات جديدة تراوحت من 25 قرشَا إلي 1.5 جنيه وذلك مقارنة بأسعار أمس الخميس، وذلك في كبرى الشركات المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

ومع تلك الزيادات التي طبقت في عدد من الشركات، إلا أن شركة واحدة تراجعت بنحو 50 قرشَا، وثبات 4 شركات أخري.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 15.25 جنيه بدلا من 15 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 14 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 13 جنيهًا

شركة الفيروز 14 جنيهًا

شركة الوطنية 15.5 جنيه بدلا من 16 جنيهًا

شركة الوادي 15.75 جنيه بدلا من 15.25 جنيه

شركة العناني 16.5 جنيه بدلا من 16 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 16 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 14.5 جنيه بدلا من 13 جنيهًا

شركة نيوجين 17.5 جنيه بدلا من 17 جنيهًا

شركة رواد النيل 12 جنيهًا

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 12 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 17.5 جنيهًا.

وتنتظر الشركات العاملة في إنتاج الكتاكيت تحرك أسعار الكتاكيت نتيجة الركود التي تشهده حركة المبيعات.