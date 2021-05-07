استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 7-5-2021 ، في الأسواق المحلية، بعد الارتفاع والانخفاض الذي شهدته الأسواق منتصف الاسبوع الجاري، ما بين ثبات في سعر البيع، وتراجع 50 قرشا، وزيادة تراوحت من 25 قرشا إلي 1 جنيه، في شركات الدواجن الكبري، حسب تأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7 جنيهات، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 4 جنيهات، و شركة الإسكندرية للدواجن بسعر 5.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 6 جنيهات .

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت شركة الوادي للدواجن على اسعار بيع الكتاكيت البيضاء لديها اليوم الجمعة، على نفس أسعار يوم الأربعاء الماضي، التي شهدت تراجعا بنحو 50 قرشا ليصبح سعر البيع 4.5 جنيه، بدلا من 5 جنيهات .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.