استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر، في كبري شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد تراجع أمس الخميس، والذي لحق بأكبر 10 شركات دواجن منتجة للكتاكيت في مصر.

حيث انخفضت أسعار الكتاكيت في الشركات أمس الخميس بما يتراوح من 50 قرشَا إلي 5 جنيهات في الكتكوت، وذلك بعد استقرار وهدوء دام لمدة 3 أيام متتالية.

وتراوح سعر الكتكوت من 8 جنيهات أقل سعر، و13 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9.25 جنيه

شركة الفيروز 10.5 جنيه

شركة الوطنية 12 جنيهًا

شركة الوادي 12 جنيهًا

شركة العناني 13 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 8 جنيهات

شركة صيصان مصر 11 جنيهًا

شركة نيوجين 12.75 جنيه

شركة رواد النيل 11 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.