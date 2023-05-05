أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 5-5-2023 في مصر.. 4 جنيهات زيادة دفعة واحدة للشركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 5-5-2023 في مصر ارتفاعات كبيرة تراوحت من 2 – 4 جنيهات دفعة واحدة في الشركات العاملة في الثروة الداجنة، نتيجة تحريك سعر السولار بقيمة جنيه بداية من أمس الخميس.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم ما بين 11.25 جنيه أقل سعر، و17 جنيهًا أعلى سعر.

وجاءت تلك الزيادات بعد زيادة أسعار السولار أمس الخميس، والتي أدت إلي ارتفاع بنحو 10% في تكلفة النقل، وفقًا لتأكيدات تجار الدواجن العاملين في الثروة الداجنة في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 11.25 جنيه بدلا من 9 جنيهات

شركة الفيروز 13 جنيها بدلا من 11 جنيهًا

شركة الوطنية 15.5 جنيه بدلا من 13 جنيهًا

شركة الوادي 12.75 جنيه بدلا من 11.75 جنيه

شركة العناني 17 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 12.5 جنيه بدلا من 10.5 جنيه

شركة صيصان مصر 12.25 جنيه بدلا من 9 جنيهات

شركة نيوجين 14.25 جنيه بدلا من 12.75 جنيه

شركة رواد النيل 12 جنيهًا بدلا من 8 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.