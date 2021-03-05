أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 5-3-2021

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء ، اليوم الجمعة 5-3-2021، استقرارا في كبري شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسعار أمس الخميس، بعد استقرار في أسعار بيع الأسبوع الماضي، في الأسواق المحلية، مع احتمالية ارتفاعها مجددًا، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في حركة البيع والشراء اليوم الجمعة ، وذلك في الشركات الكبرى ، والتي جاءت كالتالي:

شركة الإسكندرية 10.5 جنيه ، وشركة الوطنية بسعر 12.25 جنيه بدلا من 10.25 جنيه .

كما بلغت اسعار كتاكيت شركة العناني بنحو 11.5 جنيه وشركة القاهرة بسعر 10.75 جنيه .

واستقرت أسعار الكتكوت الأبيض الذي يتراوح من 7 إلى 7.25 جنيه، والكتكوت الساسو من 3.5 إلى 4 جنيهات، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة في شركة الوادي للدواجن، بسعر 11.5 جنيه على نفس اسعار امس الخميس .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم بين 14 جنيهًا لدى الشركات، و11 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.