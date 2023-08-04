أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر.. استقرار في شركات الدواجن

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر، لليوم الثالث على التوالي وذلك في أكبر شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية.

وجاء هدوء الأسعار في شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت بعد تذبذب حركة الأسعار خلال الأسبوع الحالي في السوق المحلية.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 11 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 9 جنيهات

شركة الوطنية 10.5 جنيه

شركة الوادي 11.75 جنيه

شركة العناني 14 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات

شركة نيوجين 11.5 جنيه

شركة رواد النيل 8 جنيهات

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية حوالى 8 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 14 جنيهًا.