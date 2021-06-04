أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-6-2021

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق المحلية على نفس أسعار الخميس، التي شهدت ارتفاع سعر البيع لدي شركات الوادي، والقاهرة، والوطنية، والعناني، مقارنة مع أسعار البيع يوم السبت الماضي، التي ظلت محافظة على الاستقرار حتي الأربعاء، مع ثبات سعر البيع لدي شركات الإسكندرية، والفيروز، والمراعي، حسب تأكيدات تجار الدواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن سعر بيع الكتكوت لدي شركة العناني ارتفع بنحو 25 قرشا، والوطنية بنحو 45 قرشا، والقاهرة بنحو 50 قرشا، كما ارتفع سعر بيع الكتكوت لدي شركة الوادي بنحو 75 قرشا .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9.25 جنيه بدلا من 9.25 جنيه ، وشركة المراعي بسعر 6.80 جنيه ، وشركة القاهرة 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 9.75 جنيه بدلا من 9.30 .

وشركة الإسكندرية بسعر 7 جنيهات، وشركة الفيروز بسعر 7.75 جنيه.

وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقر سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة بشركة الوادي للدواجن، عند 8.5 جنيه بدلا من 7.75 سعر البيع السبت الماضي .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة مع أسعار الأهالي.