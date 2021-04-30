أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 30-4-2021

استقرت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 30-4-2021 في الأسواق، على نفس معدلات انخفاضات أمس الخميس، التي تراوحت من 2 إلي 5.75 جنيه ، لدي شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة، حسب تأكيدات تجار الدواجن .

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن، إن أسعار شركة العناني تراجعت بنحو 3.75 جنيه، والقاهرة بنحو 5.75 جنيه ، والوطنية بنحو 4.75 جنيه ، والمراعي بنحو 3.25 جنيه ، والإسكندرية بنحو 2 جنيه .

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن ارتفاع درجة الحرارة في اليومين الحاليين أدى إلى وجود حالة من استقرار أسعار البيع لدى شركات الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي بنحو 3.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه والإسكندرية 5.5 جنيه بدلا من 7.50 جنيه، والقاهرة بسعر 3.75 جنيه بدلا من 9.50 جنيه .

كما بلغ سعر الكتكوت في شركة الوطنية 6 جنيهات بدلا من 10.75 جنيه، والعناني 6 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، بدلًا من 7 إلى 8 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، بدلًا من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تراجعت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن اليوم الخميس بنحو 4.5 جنيه دفعة واحدة ، ليصبح سعر البيع 5 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات .

مع وجود زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.