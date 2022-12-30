أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 30-12-2022 في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الجمعة 30-12-2022، في أغلب شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد ارتفاعها امس الخميس، وهي تعد الزيادة الخامسة خلال الأسبوع الجاري.

وبلغ أعلي سعر بيع للكتكوت الواحد في شركة الفيروز بـ11.5 جنيه، وأقل سعر بيع في شركة رواد النيل بـ3 جنيهات، في حين لا يوجد إنتاج اليوم في كل من شركة المصرية الهولندية وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 9.25 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 11 جنيها

الوطنية 10.75 جنيه

الفيروز 11.5 جنيه

العناني 11 جنيهًا

أمات 11 جنيها

الوادي 10 جنيهات

البنا 10 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية لا يوجد إنتاج اليوم

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.