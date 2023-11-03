شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 3-11-2023 في مصر، استقرار وهدوء في السوق المحلية، وذلك بعد مرور اسبوع كامل من الارتفاعات والانخفاضات في اكبر 10 شركات عاملة في الثروة الداجنة.

ومع هذا الاستقرار فإن حجم الاقبال على شراء كتاكيت عمر يوم واحد تشهد نشاط واضح، حيث تراوح سعر الكتكوت إنتاج الأهالي من 22 إلى 25 جنيهًا للواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 31 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 32 جنيهًا

شركة الفيروز 31.5 جنيه

شركة الوطنية 33 جنيهًا

شركة الوادي 29.5 جنيه

شركة العناني 34 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 32 جنيهًا

شركة نيوجين 34.5 جنيه

المصرية الهولندية 31 جنيهًا

شركة رواد النيل 29 جنيهًا

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 29 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 34.5 جنيهًا.

وما زالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من المربّين.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.