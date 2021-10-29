استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 29-10-2021 في عدد مختلف شركات كبري خلال تعاملات السوق المحلية اليوم بينما تستقر أسعار الكتاكيت في باقي شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع هدوء في حركة البيع والشراء لدي تلك الشركات .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

شركة العناني 13.25 جنيه، القاهرة للدواجن 13 جنيهًا، نيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه، الحمد للأعلاف والدواجن 12 جنيهًا، وشركة الفيروز 12.5 جنيه، والوطنية 13.75 جنيه ، الكيان 13.5 جنيه، ومكة المكرمة 13 جنيهًا.

شركة الحرمين 11 جنيهًا، ستارفيد 13 جنيهًا، ناسكو إيجيبت 11.5 جنيه، نيوجين 12.75 جنيه، المصرية الهولندية 10.75 جنيه، أمات 12.5 جنيه، رواد النيل 11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

أسعار الكتاكيت البيضاء فى شركة الوادي للدواجن على سعر البيع منذ بداية شهر أكتوبر الحالي حيث يبلغ سعر البيع 12.75 جنيه، ولم يحدث أي تغيير في سعر البيع.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

تحافظ أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة، على هدوئها المستمر في البيع والشراء لدى شركات الدواجن والتربية المنزلية، مع هدوء في حركة البيع على أسعار الأسبوع الماضي.

وم ازال سعر بيع الكتكوت عمر يوم في الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.