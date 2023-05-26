أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26-5-2023 بمصر، في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد تذبذب حركة البيع التي شهدتها الشركات أمس الخميس.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 10.25 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 10.25 جنيه

شركة الفيروز 14 جنيهًا

شركة الوطنية 11 جنيهًا

شركة الوادي 14.5 جنيه

شركة العناني 16 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 13 جنيها

شركة صيصان مصر 13.25 جنيه

شركة نيوجين 15.5 جنيه

شركة رواد النيل 12.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.

يذكر أن عددا من شركات الدواجن الكبرى العاملة في إنتاج الكتاكيت، شهدت ارتفاعا وانخفاضا تراوح من 50 قرشَا إلى 4 جنيهات دفعة واحدة، وذلك على مدار الأسبوع المنصرم.

كانت أسعار الكتاكيت في مصر تشهد عدم استقرار في بورصتها، نتيجة أسعار الأعلاف التي كانت هي الأخرى تشهد زيادات وانخفاضات خلال الأسبوع الماضي.