استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26-3-2021 ، في حركة البيع والشراء لدى كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة بقطاع الثروة الداجنة، مع الاحتفاظ بمعدلات أسعار بيعها، وذلك بعد انخفاض الأسعار منتصف الأسبوع الماضي، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء وعمر يوم تختلف من شركة لأخرى نتيجة اختلاف العرض والطلب من قبل المستهلكين.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر شركة الإسكندرية 10 جنيهات، وشركة الوطنية بسعر 11 جنيهًا، وشركة المراعي بسعر 9.5 جنيه، وشركة القاهرة 9.25 جنيه .

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات جنيه، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة في شركة الوادي للدواجن على سعر البيع عند سعر 10 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع يوم الثلاثاء الماضي بنحو 50 قرشا .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم ، في الأسواق، بين 16 جنيهًا لدى الشركات ، و14 جنيهًا لدى الأهالي ، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.