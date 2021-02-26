أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26-2-2021

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة 26-2-2021 استقرارًا في حركة البيع والشراء، وذلك بعد ارتفاع سعر شركتي العناني، والقاهرة، أمس الخميس بنحو 50 قرشا، مع ثبات باقي الشركات على نفس معدلات الأسعار في الأسواق المحلية، مع احتمالية ارتفاعها مجددًا خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء في استقرار حركة البيع والشراء، وذلك للشركات، والتي جاءت كالتالي: شركة الإسكندرية 8.75 جنيه، وشركة الوطنية 10.25 جنيه.

وبلغت أسعار شركة العناني 10.25 جنيه، وشركة القاهرة بسعر 9.5 جنيه بدلًا من 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الكتكوت الأبيض الذي يتراوح من 7 إلى 7.25 جنيه، والكتكوت الساسو من 3.5 إلى 4 جنيهات، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة في شركة الوادي للدواجن، بسعر 9.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم بين 14 جنيهًا لدى الشركات، و11 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.