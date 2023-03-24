أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 24-3-2023.. ارتفاع في الفيروز وتراجع المصرية الهولندية وصيصان مصر

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 24-3-2023 في مصر، في شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية.

حيث ارتفع سعر البيع في شركة الفيروز بنحو 1 جنيه.

كما تراجعت اسعار الكتاكيت اليوم في شركات المصرية الهولندية بنحو 1.5 جنيه، وبنحو 25 قرشَا في صيصان مصر.

واستقرت اسعار الكتاكيت اليوم في باقي شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 17 جنيها

شركة الفيروز 16 جنيها بدلا من 15 جنيها

شركة الوطنية 20 جنيهًا

شركة الوادي 20 جنيها

شركة العناني 20 جنيها

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 15 جنيهًا بدلا من 16.5 جنيه

شركة صيصان مصر 15.5 جنيه بدلا من 15.75 جنيه

شركة نيوجين 18 جنيها

شركة رواد النيل 15 جنيها

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وكان الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال في تصريحات سابقة، إن أسعار الكتاكيت تشهد تراجعا كبيرا وذلك مؤشر غير جيد نتيجة عزوف المربين عن دخول سلالات جديدة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.