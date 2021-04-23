اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23-4-2021

استقرار في حركة البيع والشراء
محمد مجدي 6:22 م, الجمعة, 23 أبريل 21 6:22 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23-4-2021 ، استقرارها في معدلات البيع والشراء في الأسواق المحلية لدى شركات الدواجن الكبرى، بعد موجة التذبذب التي حدثت يوم الجمعة الماضية في السوق المحلية، إضافة إلي استقرار سعر بيع كتاكيت عمر يوم و الكتاكيت الساسو والبلدي ، مع احتمالية تحرك الاسعار الساعات القادمة، وذلك وفقًا لتأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن ارتفاع درجة الحرارة في اليومين الحاليين أدى إلى وجود حالة من استقرار أسعار البيع لدى شركات الدواجن.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 18-4-2021

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي 6.75 جنيه، والإسكندرية 7.50 جنيه، والقاهرة 9.50 جنيه، والوطنية 10.75 جنيه، والعناني 9.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 الي 3 جنيهات بدلا من 7 إلى 8 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه بدلا من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 الى 3.25 جنيه.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 21-4-2021 فى مصر

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وواصلت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن اليوم الجمعة، استقرارها عند سعر 9.5 جنيه، مع احتمالية تحرك طفيف في ارتفاع السعر وفقاً لتجار الدواجن.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 الي 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، مع وجود زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات على الرغم من إرتفاع سعرها مقارنة بأسعار الأهالي .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

نتنياهو: إسرائيل تمتلك تقنيات هائلة للتعايش مع شح المياه

المال - خاص 5:36 م, الجمعة, 23 أبريل 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 23-4-2021.. وثبات عيار 21 بمنتصف التعاملات

عمر سالم 4:47 م, الجمعة, 23 أبريل 21

«الصحة» تنفي تدهور الوضع الوبائي في سوهاج وتؤكد توافر الخدمات الطبية لمرضى كورونا

هيثم سمير 4:25 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شعبة المخابز: لا زيادة في سعر الرغيف بعد ارتفاع البنزين

محمد مجدي 4:11 م, الجمعة, 23 أبريل 21

«الحاصلات الزراعية»: أسعار الفول والبقوليات لن ترتفع بعد زيادة البنزين

دعاء حسني 3:20 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شعبة مواد البناء: زيادة البنزين لن تؤثر على أسعار الحديد والأسمنت

دعاء حسني 3:11 م, الجمعة, 23 أبريل 21