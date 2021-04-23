واصلت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23-4-2021 ، استقرارها في معدلات البيع والشراء في الأسواق المحلية لدى شركات الدواجن الكبرى، بعد موجة التذبذب التي حدثت يوم الجمعة الماضية في السوق المحلية، إضافة إلي استقرار سعر بيع كتاكيت عمر يوم و الكتاكيت الساسو والبلدي ، مع احتمالية تحرك الاسعار الساعات القادمة، وذلك وفقًا لتأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن ارتفاع درجة الحرارة في اليومين الحاليين أدى إلى وجود حالة من استقرار أسعار البيع لدى شركات الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي 6.75 جنيه، والإسكندرية 7.50 جنيه، والقاهرة 9.50 جنيه، والوطنية 10.75 جنيه، والعناني 9.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 الي 3 جنيهات بدلا من 7 إلى 8 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه بدلا من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 الى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وواصلت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن اليوم الجمعة، استقرارها عند سعر 9.5 جنيه، مع احتمالية تحرك طفيف في ارتفاع السعر وفقاً لتجار الدواجن.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 الي 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، مع وجود زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات على الرغم من إرتفاع سعرها مقارنة بأسعار الأهالي .