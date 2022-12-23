أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23-12-2022 في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الجمعة 23-12-2022 ، في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك على نفس أسعار أمس الخميس والتي شهدت ارتفاعات خلال تعاملات أمس.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 1.25 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 2.5 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات

الوطنية 3.5 جنيه

الفيروز 3.5 جنيه

العناني 4 جنيهات

أمات 2.5 جنيه

الوادي 3.5 جنيه

البنا 3 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.