استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 21-5-2021 ، في السوق المحلية، بمختلف الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة، بعد الارتفاعات التي طالت أسعار البيع يوم الثلاثاء الماضي عقب الهدوء الذي استمر لمدة أسبوع، وذلك حسب تأكيدات تجار الدواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية، إن ارتفاعات يوم الثلاثاء الماضي مستمرة حتي اليوم الجمعة ، مع احتمالية انخفاض سعر البيع لدي بعض الشركات غدا السبت .

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7.25 جنيه وشركة المراعي 4.75 جنيه ، وشركة القاهرة 5.5 جنيه ، وشركة الوطنية 6.75 جنيه ، و شركة الإسكندرية 4.5 جنيه ، وشركة الفيروز 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واصلت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء استقرارها اليوم الجمعة ، حيث يبلغ سعر البيع 5.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 3 إلى 5 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة مع أسعار الأهالي .