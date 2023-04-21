استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 21-4-2023 في مصر، خلال تداول الكتاكيت اليوم في شركات الدواجن العاملة بقطاع الثروة الداجنة بالسوق المحلية.

وشهدت أغلب كبري شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت هدوء حذر في اسعار البيع لديها اليوم أول أيام عيد الفطر 2023.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم ما بين 9.5 جنيه أقل سعر، و16 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9.5 جنيه

شركة الفيروز 10.5 جنيه

شركة الوطنية 12 جنيهًا

شركة الوادي 10.75 جنيه

شركة العناني 16 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 11.5 جنيه

شركة رواد النيل 9.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

كان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، قد أكد استمرار الهبوط فى أسعار الكتاكيت، والتى من شأنها هبوط مستقبلى فى سعر الدواجن بالأسواق.

ومع زيادة أسعار الكتاكيت ستعود حركة المبيعات إلى طبيعتها مرة أخرى، مع زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق المحلية.