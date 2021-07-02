اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 2-7-2021

استقرار أسعار الكتاكيت اليوم
محمد مجدي 11:41 م, الجمعة, 2 يوليو 21 11:41 م, الجمعة, 2 يوليو 21

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حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 2-7-2021 ، وذلك بعد الهبوط الكبير الذي شهدته الأسواق المحلية يوم السبت الماضي، بعد استقرار دام لمدة أسبوع كامل في شركات الدواجن الكبرى – وفقًا لما قاله تجار الدواجن في الأسواق، كما تشهد حركة المبيعات هدوءًا في الشركات والأسواق على حد سواء.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع شهدت تراجعًا كبيرًا تراوح بين 1 إلى 3.25 جنيه، في مختلف شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، حيث تراجعت أسعار شركة الإسكندرية بـ1 جنيه.

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وأضاف أن سعر شركة المراعي تراجعت بنحو 1.75 جنيه، والفيروز والعناني بـ2 جنيه، والوادي تراجعت بنحو 3 جنيهات في سعر الكتكوت الواحد، بينما القاهرة والوطنية بنحو 3.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني سعر 6.5 جنيه، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 6 جنيهات، وشركة الوطنية بسعر 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 6 جنيهات، وشركة الفيروز 5 جنيهات.

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بينما تراوح سعر بيع الكتكوت بين التجار من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة في شركة الوادي للدواجن عند 5.5 جنيه، وذلك نتيجة الركود المسيطر على الأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات على نفس أسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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