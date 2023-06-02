استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 2-6-2023 بمصر، في عدد كبير من شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد موجة من التراجعات التي تشهدها تلك الشركات نتيجة تراجع الطلب على شراء الكتاكيت.

كانت أسعار الكتاكيت خلال الأيام الماضية قد شهدت انخفاضات تراوحت من 50 قرشَا إلى 4 جنيهات دفعة واحدة بشكل يومي منذ بداية الأسبوع الجاري.

ليصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 6.5 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 11.5 جنيهًا، وذلك في شركات الدواجن العاملة في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 6.5 جنيه

شركة الفيروز 9.5 جنيه

شركة الوطنية 9 جنيهات

شركة الوادي 10 جنيهات

شركة العناني 11.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 9 جنيهات

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 10.5 جنيه

شركة رواد النيل 8.5 جنيه

يذكر أن أسعار الكتاكيت في مصر تشهد عدم استقرار في بورصتها، نتيجة أسعار الأعلاف التي كانت هي الأخرى تشهد زيادات وانخفاضات، خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.