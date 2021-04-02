اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 2-4-2021

استقرار في حركة البيع والشراء
محمد مجدي 9:57 ص, الجمعة, 2 أبريل 21 9:57 ص, الجمعة, 2 أبريل 21

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الموافق الجمعة 2-4-2021 ، في حركة البيع والشراء ، و ذلك على نفس حركة التداول أمس الخميس والتي شهدت ثبات شركات الوادي والقاهرة و الوطنية ، مع ارتفاع سعر شركة المراعي بنحو 25 قرشا و انخفاض في سعر البيع لدي شركة الإسكندرية بقيمة 50 قرش ، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

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وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء تختلف من شركة لأخرى نتيجة اختلاف العرض والطلب من قِبل المستهلكين.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

سعر الكتكوت في شركة الإسكندرية 9.5 جنيه ، و شركة المراعي 8.75 جنيه ، و شركة القاهرة عند 10.5 جنيه ، و شركة الوطنية بسعر 11.5 جنيه .

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وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي 2 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة في شركة الوادي للدواجن وذلك على نفس أسعار بداية الأسبوع الجاري ، والتي تبلغ 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، بين 16 جنيهًا لدى الشركات، و14 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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