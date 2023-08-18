أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر.. ارتفعت في 8 شركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر، بعدد من شركات الدواجن الكبرى العاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، بعد استقرار دام 3 أيام متتالية.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت الزيادات في شركات الدواجن اليوم المنتجة للكتاكيت من 1 إلي 2 جنيه.

حيث قفزت أسعار الكتاكيت بنحو جنيه في كل من نيوهوب إيجيبت، العناني، رواد النيل، بينما ارتفعت بنحو 1.75 جنيه في الوادي.

كما شهدت كل من شركات القاهرة للدواجن، الوطنية، مكة المكرمة، نيوجين ارتفاعا بنحو 2 جنيه.

مع استقرار كل من شركتي الحمد، المصرية الهولندية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 16 جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 16.5 جنيه بدلا من 15.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 14 جنيهًا

شركة الوطنية 17 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

شركة الوادي 16.75 جنيه بدلا من 15 جنيهًا

شركة العناني 18.5 جنيه بدلا من 17.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 16 جنيهًا

شركة نيوجين 18 جنيهًا بدلا من 16 جنيهًا

شركة رواد النيل 15.5 جنيه بدلا من 14.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 12 جنيها في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 18.5 جنيه. .