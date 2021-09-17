اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 17-9-2021

ارتفاع اسعار الكتاكيت اليوم لدي الشركات من 25 إلي 50 قرشَا
محمد مجدي 11:09 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21 11:09 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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تحركت أسعار الكتاكيت البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-9-2021 ، بالإرتفاع من 25 إلي 50 قرشَا ، وذلك الاستقرار الذي شهدته الاسواق اليومين الماضيين في الاسواق المحلية ، في حين تراجع سعر شركة المراعي بنحو 50 قرشَا.

و شهدت أسعار الكتاكيت في شركات العناني ، و القاهرة ، و الوادي ، و الفيروز ، و الوطنية و ذلك بواقع 25 قرشَا ، بينما إرتفع سعر شركة الاسكندرية بنحو 50 قرشَا ، وتراجع سعر شركة المراعي بواقع 50 قرشَا .

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

يبلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدي شركة العناني 10.25 جنيه بدلا من 10 جنيهات ، و الاسكندرية 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه ، و الفيروز 10 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه ، و المراعي 8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات .

كما بلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدي شركة الوطنية 10.75 جنيه بدلا من 10.5 جنيه ، و القاهرة للدواجن 9.25 جنيه بدلا من 9 جنيهات .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

و ارتفع سعر شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء و ذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 25 قرشَا ليصبح 9.75 جنيه بدلا من9.5  جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وحافظت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد في الأسواق على معدلات بيعها حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما ارتفع سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية بنحو 50 قرشَا ليصبح من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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