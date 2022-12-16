أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 16-12-2022 في مصر.. من 1 إلى 2 جنيه تراجعا في الشركات

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 16-12-2022، في عدد من شركات الدواجن خلال تعاملات اليوم، وذلك مقارنة بأسعار البيع أمس في السوق المحلية.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

حيث تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في شركات الوطنية بنحو 2 جنيه، وفي العناني والبنا بنحو 1 جنيه لكل منهما، كما أن المصرية الهولندية لا يوجد إنتاج بها اليوم الجمعة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 1 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 2.5 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات

الوطنية 2.5 جنيه بدلًا من 4.5 جنيه

الفيروز 3.5 جنيه

العناني 3 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات

أمات 2 جنيه

الوادي 4 جنيهات

البنا 3 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية “لا يوجد إنتاج” بدلًا من سعر الأمس 1.75 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.