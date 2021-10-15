استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 15-10-2021 في شركات الدواجن وذلك بعد موجة من التذبذب في اسعار الكتاكيت خلال الأسبوع المنصرم حيث شهدت الاسعار ارتفاعات مستمرة .

و جاءت تلك الارتفاعات لتنخفض يوم أمس الخميس بشكل كبير حيث بلغت الانخفاضات ما بين 75 قرشا و جنيه دفعة واحدة في سعر الكتكوت الواحد، مع ثبات أسعار شركتي العناني ونيوهوب إيجيبت للدواجن ، و احتمالية وجود انخفاضات جديدة غداً السبت .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 13.75 جنيه والوطنية 14 جنيها ، والقاهرة للدواجن 12.5 جنيه ، والفيروز 12.5 جنيه ، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه ، والحرمين للدواجن بسعر 11 جنيها .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم فى شركة الوادي للدواجن على نفس معدلات البيع امس الخميس والتي شهدت تراجعا بنحو جنيه حيث بلغ السعر 12.75 جنيه بدلا من سعر 13.75 جنيه وهو سعر يوم الاثنين الماضي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وحافظت اسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية، على نفس أسعار الأسبوع الماضي، حيث يتراوح سعر الشركات من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.