شهدت حركة أسعار الكتاكيت، اليوم الجمعة 14-5-2021، استقرارًا في مختلف شركات الدواجن الكبرى بالأسواق، وذلك على أسعار يوم الثلاثاء الماضي، حسب تأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية. وقال أحمد محمد إن حركة البيع شهدت، يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاعًا في سعر شركة العناني بنحو 1.5 جنيه، والوادي 50 قرشًا، والقاهرة بنحو 25 قرشًا، بينما تراجع سعر البيع لدى شركة الإسكندرية بنحو جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7.5 جنيه ، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 4.5 جنيه.

كما بلغ سعر البيع في شركة الإسكندرية 4.5 جنيه، وشركة الوطنية 6 جنيهات.

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء لديها، اليوم الجمعة، عند سعر البيع 5 جنيهات، على أسعار يوم الثلاثاء الماضي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.