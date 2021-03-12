اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 12-3-2021

استقرار حذر في أسعار بيع الكتاكيت
محمد مجدي 9:27 م, الجمعة, 12 مارس 21 9:27 م, الجمعة, 12 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت حركة أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة 12-3-2021 ، في كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد الارتفاعات التي حدثت يوم الأربعاء الماضي، في حركة البيع والشراء لدى الشركات المنتجة، مع احتمالية ارتفاعها مجددًا، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، حيث شهدت أسعار الإسكندرية ارتفاعًا 2.25 جنيه، والوطنية 2 جنيه، والقاهرة 2.75 جنيه، والوادي بنحو 2 جنيه.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 8-3-2021 فى مصر

كما ارتفعت أسعار بيع الكتكوت الأبيض بنحو 3 جنيهات، والساسو من 50 إلى 75 قرشًا، مع ثبات سعر بيع كتاكيت عمر يوم واحد والكتكوت البلدي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

شركة الإسكندرية 12.75 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 14.25 جنيه، وشركة المراعي 12 جنيهًا، وشركة القاهرة بسعر 13.5 جنيه.

وأسعار الكتكوت الأبيض يتراوح من 10 إلى 10.5 جنيه، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيهات، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 9-3-2021 فى مصر

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الجمعة، في شركة الوادي للدواجن، بعد ارتفاع أمس الأربعاء بنحو 2.75 جنيه، ليصبح سعر البيع 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، اليوم الخميس، بين 14 جنيهًا لدى الشركات، و11 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-3-2021 وارتفاع عيار 21

عمر سالم 7:39 م, الجمعة, 12 مارس 21

«الزراعة»: 36 مليون جنيه حصيلة صادرات الطماطم المجففة

الصاوي أحمد 7:30 م, الجمعة, 12 مارس 21

ارتفاع أسعار كيلو اللحم القائم 3 جنيهات اليوم

الصاوي أحمد 6:40 م, الجمعة, 12 مارس 21

الاتحاد الأوروبي يلغي قيوده على أموال مبارك وعائلته وحبيب العادلي وزوجته

المال - خاص 6:17 م, الجمعة, 12 مارس 21

وزيرة التضامن تشهد الاصطفاف السنوي للهلال الأحمر باستاد 30 يونيو

مدحت إسماعيل 5:22 م, الجمعة, 12 مارس 21

«مكافحة التهريب الجمركى» بالإسكندرية تحرر 174 محضر ضبط وتهرب لبضائع متنوعة

السيد فؤاد 2:50 م, الجمعة, 12 مارس 21