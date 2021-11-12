اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 12-11-2021

تراجع سعر البيع لدي نيوهوب ايجيبت والحمد للأعلاف و الدواجن والوطنية وأمات ومكه المكرمة و نيوجين
محمد مجدي 9:29 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 9:29 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 12-11-2022 في عدد 6 شركات كبري عامله في إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية وتراوحت الانخفاضات من 25 قرشا الي 50 قرشاً في الكتكوت الواحد وذلك خلال تعاملات اليوم في الأسواق المحلية مع ثبات اسعار باقي كبري شركات الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 12 جنيها.
القاهرة للدواجن 10.25 جنيه.
نيوهوب ايجيبت للدواجن 13.25 جنيه بدلا من 13.5 جنيه.
الحمد للأعلاف و الدواجن 10.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها.
الفيروز 11.5 جنيه.
الوطنية 12.25 جنيه بدلاً من 12.75 جنيه.
أمات 11.5 جنيه بدلا من 12 جنيها.
الكيان 12 جنيه.
مكه المكرمة 11.5 جنيه بدلا من 12 جنيها.
ناسكو ايجيبت 10.5 جنيه.
ستارفيد 12.75 جنيه.
نيوجين 10.75 جنيه بدلا من 11.25 جنيه.
المصريه الهولندية 11 جنيها.
رواد النيل 10.5 جنيه.

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اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

شهدت اسعار الكتاكيت البيضاء فى شركة الوادي للدواجن اليوم الجمعة هدوء حذر بعد تراجعها أمس الخميس 50 قرشا ليصبح سعر البيع 11 جنيها بدلا من سعر يوم الاربعاء الماضي 11.5 جنيه للكتكوت الواحد .

اسعار الكتاكيت عمر يوم

مازالت أسعار الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس في سعر بيع الكتكوت عمر يوم لدى الشركات من 4 إلى 6.5 جنيه، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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