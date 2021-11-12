أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 12-11-2021

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 12-11-2022 في عدد 6 شركات كبري عامله في إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية وتراوحت الانخفاضات من 25 قرشا الي 50 قرشاً في الكتكوت الواحد وذلك خلال تعاملات اليوم في الأسواق المحلية مع ثبات اسعار باقي كبري شركات الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 12 جنيها.

القاهرة للدواجن 10.25 جنيه.

نيوهوب ايجيبت للدواجن 13.25 جنيه بدلا من 13.5 جنيه.

الحمد للأعلاف و الدواجن 10.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها.

الفيروز 11.5 جنيه.

الوطنية 12.25 جنيه بدلاً من 12.75 جنيه.

أمات 11.5 جنيه بدلا من 12 جنيها.

الكيان 12 جنيه.

مكه المكرمة 11.5 جنيه بدلا من 12 جنيها.

ناسكو ايجيبت 10.5 جنيه.

ستارفيد 12.75 جنيه.

نيوجين 10.75 جنيه بدلا من 11.25 جنيه.

المصريه الهولندية 11 جنيها.

رواد النيل 10.5 جنيه.

اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

شهدت اسعار الكتاكيت البيضاء فى شركة الوادي للدواجن اليوم الجمعة هدوء حذر بعد تراجعها أمس الخميس 50 قرشا ليصبح سعر البيع 11 جنيها بدلا من سعر يوم الاربعاء الماضي 11.5 جنيه للكتكوت الواحد .

اسعار الكتاكيت عمر يوم

مازالت أسعار الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس في سعر بيع الكتكوت عمر يوم لدى الشركات من 4 إلى 6.5 جنيه، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات.