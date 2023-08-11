أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر.. ارتفعت من 25 قرشَا إلى جنيه في 5 شركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر، بعدد من شركات الدواجن الكبرى العاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، وذلك بعد ارتفاعات شهدتها أبرز الشركات العاملة في الثروة الداجنة، خلال الأسبوع الجاري.

وقفزت أسعار البيع في شركات القاهرة للدواجن بنحو 25 قرشَا، الوادي 50 قرشَا، المصرية الهولندية 50 قرشَا، الوطنية 50 قرشَا، نيوجين 1 جنيه.

مع استقرار أسعار الكتاكيت اليوم في شركات نيوهوب ايجيبت، الحمد، العناني، مكة المكرمة، رواد النيل.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 13 جنيهًا بدلا من 12.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 13 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 14 جنيهًا

شركة الوطنية 12.5 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا

شركة الوادي 14 جنيهًا بدلا من 13.5 جنيه

شركة العناني 15 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 12.5 جنيه بدلا من 12 جنيهًا

شركة نيوجين 14 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا

شركة رواد النيل 11.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية حوالي 10 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 15 جنيهًا.