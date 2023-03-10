أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 10-3-2023 في مصر

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 10-3-2023 استقرارا في شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

الاستقرار جاء بعد انخفاضات أمس الخميس في عدد من الشركات والتي تراجعت أسعارها بين جنيه إلى 3.5 جنيه دفعة واحدة، مع استقرار البيع في عدد آخر من الشركات.

بينما ارتفع سعر بيع الكتكوت اليوم في شركة المصرية الهولندية بنحو 4 جنيهات.

وبلغ أقل سعر الكتكوت اليوم الجمعة في الشركات 20 جنيهًا بينما أعلى سعر 28 جنيهًا، مع احتمالية تحريك الأسعار ارتفاعا أو انخفاضا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 24.5 جنيه

شركة الفيروز 24 جنيهًا

شركة الوطنية 28 جنيها

شركة الوادي 26.5 جنيه

شركة العناني 26.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 21 جنيهًا

شركة صيصان مصر 24.25 جنيه

شركة نيوجين 27.5 جنيهًا

شركة رواد النيل 20 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.