شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 1-4-2022 استقرارا في الأسواق المحلية، على معدلات البيع يوم الاثنين الماضي في شركات الدواجن الكبرى، كما تشهد شركات الدواجن حالة من الهدوء والركود في المبيعات نتيجة تراجع الطلب على شراء الكتاكيت البيضاء اليوم في الأسواق المحلية .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 13.5 جنيه

القاهرة للدواجن 11.25 جنيه

كايرو ثري إيه 12.5 جنيه

نيوهوب إيجبت للدواجن 13.75 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 10.5 جنيه

الاتحاد 11 جنيها

الوطنية 13.75 جنيه

الفيروز 11 جنيها

أمات 12 جنيها

الكيان 11.5 جنيه

البنا 11.2 جنيه

مكة المكرمة 11 جنيها

الحرمين 9.5 جنيه

طنبول 10 جنيهات

القصبي 12 جنيها

ستارفيد 12 جنيهًا

صيصان مصر 10 جنيهات

نيوجين 11.25 جنيه

المصرية الهولندية 9.5 جنيه

عاصم الخرصاوي 9 جنيهات

ناسكو إيجيبت 10 جنيهات

رواد النيل 9.5 جنيه

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

مازالت أسعار الكتاكيت البيضاء بشركة الوادي تحافظ على استقرار سعر بيع الكتكوت الأبيض وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة عند 11.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

حافظت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد في شركات الدواجن الكبرى، اليوم الجمعة الأول من شهر ابريل على استقرارها في الأسواق المحلية، وذلك على سعر البيع الأسبوع الماضي، والذي يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 2.5 و3.5 جنيه .