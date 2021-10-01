اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 1 اكتوبر 2021

ارتفاع 25 قرشا في شركات العناني و الوادي والقاهرة للدواجن
محمد مجدي 8:55 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21 8:55 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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ارتفعت حركة اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 1-10-2021 ، شركات العناني و القاهرة للدواجن و الوادي بنحو 25 قرشا مع بعض ثبات أسعار البيع لدي شركات نيوهوب ايجيبت للدواجن و الفيروز و الوطنية و الاسكندريه للدواجن وذلك خلال تعاملات صباح اليوم على بورصة الكتاكيت في السوق المحلية ، و توقع تجار الدواجن في الاسواق المحلية إستمرار إرتفاع اسعار الكتاكيت خلال الأسبوع القادم .

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 12.5 جنيه بدلا من 12.25 جنيه ، و الوطنية 12.75 جنيه ، والقاهرة للدواجن 12 جنيها بدلا من 11.75 جنيه ، والإسكندرية للدواجن 10.5 جنيه، والفيروز 11.5 جنيه ، نيوهوب ايجيبت للدواجن 13.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

و ارتفع سعر بيع الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن بنحو 25 قرشا ليصل سعر البيع 11.75 جنيه بدلا من 11.5 جنيه ، مع توقعات بتحرك السعر خلال اليومين المقبلين.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

ومازالت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد مستمرة في استقرارها في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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