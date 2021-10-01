أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 1 اكتوبر 2021

ارتفعت حركة اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 1-10-2021 ، شركات العناني و القاهرة للدواجن و الوادي بنحو 25 قرشا مع بعض ثبات أسعار البيع لدي شركات نيوهوب ايجيبت للدواجن و الفيروز و الوطنية و الاسكندريه للدواجن وذلك خلال تعاملات صباح اليوم على بورصة الكتاكيت في السوق المحلية ، و توقع تجار الدواجن في الاسواق المحلية إستمرار إرتفاع اسعار الكتاكيت خلال الأسبوع القادم .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 12.5 جنيه بدلا من 12.25 جنيه ، و الوطنية 12.75 جنيه ، والقاهرة للدواجن 12 جنيها بدلا من 11.75 جنيه ، والإسكندرية للدواجن 10.5 جنيه، والفيروز 11.5 جنيه ، نيوهوب ايجيبت للدواجن 13.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

و ارتفع سعر بيع الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن بنحو 25 قرشا ليصل سعر البيع 11.75 جنيه بدلا من 11.5 جنيه ، مع توقعات بتحرك السعر خلال اليومين المقبلين.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

ومازالت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد مستمرة في استقرارها في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.