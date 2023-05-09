أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في مصر.. 14 جنيهًا متوسط سعر البيع

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في مصر، وذلك بعد ارتفاعات استمرت 4 ايام على التوالي، في شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وتقدم بوابة “المال” في هذا التقرير أسعار الكتاكيت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد، والتي يتم تداولها في أكبر 10 شركات عاملة في الثروة الداجنة.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات، اليوم، ما بين 12 جنيهًا أقل سعر، و18.5 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 15.5 جنيه

شركة الفيروز 15 جنيهًا

شركة الوطنية 15.5 جنيه

شركة الوادي 15 جنيهًا

شركة العناني 18.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 14 جنيهًا

شركة صيصان مصر 14 جنيهًا

شركة نيوجين 16.5 جنيه

شركة رواد النيل 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.

وبذلك يصبح متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية ما بين 14 و15.5 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلي سعر بيع هو 18.5 جنيه.