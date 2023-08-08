أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في مصر.. ارتفاع 3 جنيهات في «الحمد»

استمرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في مصر، في ارتفاعاتها، الأسبوع الحالي، وذلك في عدد من كبرى شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية، حيث قفزت أسعار الكتاكيت اليوم في 8 شركات، وتراوحت تلك الزيادات من 25 قرشًا إلى 3 جنيهات دفعة واحدة، بينما استقرت أسعار الكتاكيت في شركتين فقط هما مكة المكرمة، نيوجين.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 12.25 جنيه بدلًا من 11.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 12.5 جنيه بدلًا من 11 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 14 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا

شركة الوطنية 12 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا

شركة الوادي 13.5 جنيه بدلًا من 12.25 جنيه

شركة العناني 15 جنيهًا بدلًا من 14.75 جنيه

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 12 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا

شركة نيوجين 13 جنيهًا

شركة رواد النيل 11.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية حوالي 10 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 14.75 جنيه.