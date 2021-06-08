اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8-6-2021

استقرار حركة أسعار بيع الكتاكيت نتيجة ركود المبيعات
محمد مجدي 7:36 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 7:36 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8-6-2021، في الأسواق المحلية على نفس أسعار البيع يوم السبت الماضي، التي شهدت ارتفاع سعر البيع لدى شركات الوادي، والقاهرة، والوطنية، والعناني، مقارنة بحركة المبيعات الخميس في الأسبوع الماضي، وفقاً لتأكيدات تجار دواجن في سوق الوايلي بالعباسية .

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن اسعار البيع مازالت تشهد استقرار اليوم في حركة التعاملات والتي يصاحبها ركود ملحوظ في حركة المبيعات .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9.25 جنيه بدلا من 9.25 جنيه ، وشركة المراعي بسعر 6.80 جنيه ، وشركة القاهرة 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 9.75 جنيه مقابل 9.30.

وشركة الإسكندرية بسعر 7 جنيهات، وشركة الفيروز بسعر 7.75 جنيه.

وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقر سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء بشركة الوادي للدواجن، عند 8.5 جنيه على نفس أسعار يوم الخميس الماضي، لهدوء حركة المبيعات في الاسواق .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

ومازال سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي يتراوح السعر من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها مقارنة مع أسعار الأهالي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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