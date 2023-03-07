أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في مصر.. سعر الكتكوت 28.5 جنيه

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

وبلغ أقل سعر كتكوت في الشركات 23.5 جنيه بينما أعلى سعر 28.5 جنيه، مع احتمالية تحريك الأسعار ارتفاعا أو انخفاضا خلال تعاملات اليوم الأحد في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 27.5 جنيه بدلا من 24.5 جنيه

شركة الفيروز 25 جنيه بدلا من 24.5 جنيه

شركة الوطنية 28.5 جنيه بدلا من 27.5 جنيه

شركة الوادي 26 جنيهًا بدلا من 24 جنيهًا

شركة العناني 26.5 جنيهًا بدلا من 25 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 21 جنيهًا بدلا من 23.5 جنيه

شركة صيصان مصر 25.5 جنيهًا بدلا من 24 جنيهًا

شركة نيوجين 29 جنيهًا بدلا من 27.5 جنيه

شركة رواد النيل 23.5 جنيه بدلا من 23 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.