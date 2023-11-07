أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في مصر.. تراجع 6 جنيهات في الشركات

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في مصر، بعد زيادات كبيرة خلال الأيام الماضية، وانخفضت بنسبة تراوح من 2 إلى 6 جنيهات دفعة واحدة في عدد من الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

كما أن أسعار الكتاكيت اليوم والمعروفة بإنتاج الأهالي شهدت ارتفاعات تتراوح من 25 إلى 27 جنيهًا للكتكوت للواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 35 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 35 جنيهًا

شركة الفيروز 33 جنيهًا بدلا من 35 جنيهًا

شركة الوطنية 35.5 جنيه

شركة الوادي 32.5 جنيه

شركة العناني 34 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 30 جنيهًا بدلا من 36 جنيهًا

شركة نيوجين 35 بدلا من 37 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 32 جنيهًا بدلا من 35 جنيهًا

شركة رواد النيل 31.5 جنيه

وما زالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من المربّين.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 31.5 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 35.5 جنيه.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.