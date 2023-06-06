أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في مصر.. تراجع 3 شركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في مصر، تباينا في حركة البيع والشراء وذلك بعد موجة من التراجعات التي طالت أكبر 10 شركات منتجة للكتاكيت في السوق المحلية.

حيث ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم زيادات تراوحت من 25 قرشَا إلى 1 جنيه في شركتين، وهي “الوادي” بنحو 25 قرشَا، و”نيوجين” قفزت 1 جنيه.

بينما تراجعت من 1 إلى 1.5 جنيه في 3 شركات أخرى، وهي القاهرة للدواجن والمصرية الهولندية 1.5 جنيه لكل منهما، والفيروز 1 جنيه.

وإستقرت أسعار الكتاكيت في عدد 5 شركات خلال تعاملات اليوم، وهي الوطنية، العناني، مكة المكرمة، صيصان مصر، رواد النيل.

ليصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 7.5 جنيها في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 12 جنيهًا، وذلك في شركات الدواجن العاملة في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 7.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات

شركة الفيروز 9 جنيهات بدلا من 10 جنيهات

شركة الوطنية 11.5 جنيه

شركة الوادي 11.75 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

شركة العناني 12 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 7.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

شركة رواد النيل 8.5 جنيه

يذكر أن أسعار الكتاكيت في مصر تشهد عدم استقرار في بورصتها، نتيجة أسعار الأعلاف التي كانت هي الأخرى تشهد زيادات وانخفاضات، خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.