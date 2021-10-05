أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 5-10-2021

قفزت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 5-9-2021، بشكل كبير في شركات الدواجن الكبري، تراوحت تلك الارتفاعات ما بين 75 قرشا في شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن، وبنحو 50 قرشا في شركات الفيروز ووالوادي والوطنية، كما ارتفع سعر بيع الكتاكيت في شركات العناني والقاهرة للدواجن والكيان بنحو 25 قرشا وذلك على أسعار أمس الإثنين.

وتوقع تجار الدواجن في الأسواق المحلية استمرار ارتفاع أسعار الكتاكيت خلال الأسبوع الجاري، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء، وزيادة حجم إنتاج الكتاكيت في شركات الإنتاج.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

بلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 13 جنيها بدلا من 12.75 جنيه، والوطنية 13.5 جنيها بدلا من 13 جنيها، والقاهرة للدواجن 12.5 بدلا من 12.25 جنيه، والفيروز 12.5 جنيه بدلا من 12 جنيها، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 14.75 جنيه بدلا من 14 جنيها.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

قفزت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء في شركة الوادي للدواجن بنحو 50 قرشا، وذلك بعد استقرار أمس الإثنين، حيث يبلغ سعر بيع الكتاكيت لديها 12.5 جنيه بدلا من 12 جنيها.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتشهد أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد حالة من الاستقرار والهدوء في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، مع احتمالية ارتفاع سعر بيع الكتاكيت عمر يوم خلال الأيام المقبلة.