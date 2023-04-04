أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في مصر

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء الموافق 4-4-2023 في مصر، استقرارا لليوم الثاني على التوالي، نتيجة ركود المبيعات في شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين في شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت ما بين 10 جنيهات أقل سعر، و18 جنيهًا أعلي سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 14 جنيهًا

شركة الفيروز 13.5 جنيه

شركة الوطنية 16 جنيهًا

شركة الوادي 16 جنيهًا

شركة العناني 18 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 11 جنيهًا

شركة صيصان مصر 11.5 جنيه

شركة نيوجين 15 جنيهًا

شركة رواد النيل 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.