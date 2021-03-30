اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30-3-2021

استقرار أسعار البيع لدى شركات الدواجن
محمد مجدي 8:30 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 8:30 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار الكتاكيت، اليوم الثلاثاء 30-3-2021، لليوم الثالث على التوالي في حركة البيع والشراء لدى كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة بقطاع الثروة الداجنة، بعد ارتفاع يوم السبت الماضي في سعر البيع لدى شركات القاهرة والوادي والوطنية من 50 إلى 125 قرشًا، مع تراجع سعر بيع شركة المراعي بنحو 1 جنيه، بعد انخفاض الأسعار منتصف الأسبوع الماضي، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 30-3-2021 فى مصر

من جهته قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء وعمر يوم تختلف من شركة لأخرى نتيجة اختلاف العرض والطلب من قِبل المستهلكين.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وسجل سعر بيع الكتاكيت البيضاء لدى شركة الإسكندرية 10 جنيهات، ولدى شركة الوطنية 11.5 جنيه، وشركة القاهرة 10.5 جنيه، وشركة المراعي 8.5 جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 29-3-2021 فى مصر

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي تراجع بنحو 1 جنيه ليصبح 2 جنيه، بدلًا من 3 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

بلغت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الثلاثاء، في شركة الوادي للدواجن مستقرة على نفس أسعار يوم السبت، والتي تبلغ 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، بين 16 جنيهًا لدى الشركات، و14 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 30-3-2021 وانهيار عيار 21

عمر سالم 8:08 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

غرفة الصناعات الغذائية تنظم مؤتمرها السنوي الأول الأحد المقبل

محمد ريحان 7:39 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

وزيرة التجارة: نسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إعادة تدوير النفايات الصناعية

محمد ريحان 5:54 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

معرض «ديارنا» للأثاث الدمياطي يواصل فعالياته في أسيوط حتى 8 أبريل المقبل

مدحت إسماعيل 5:32 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

مبادرة إحلال السيارات : 1000 طلب زيادة في عدد المتقدمين بالموقع الإلكتروني يوميًّا

منى عبدالباري 5:20 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

منتدى مصر الاقتصادي يكرم عمرو فايد كأفضل مدير تنفيذي

الصاوي أحمد 5:08 م, الثلاثاء, 30 مارس 21