استقرت أسعار الكتاكيت، اليوم الثلاثاء 30-3-2021، لليوم الثالث على التوالي في حركة البيع والشراء لدى كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة بقطاع الثروة الداجنة، بعد ارتفاع يوم السبت الماضي في سعر البيع لدى شركات القاهرة والوادي والوطنية من 50 إلى 125 قرشًا، مع تراجع سعر بيع شركة المراعي بنحو 1 جنيه، بعد انخفاض الأسعار منتصف الأسبوع الماضي، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

من جهته قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء وعمر يوم تختلف من شركة لأخرى نتيجة اختلاف العرض والطلب من قِبل المستهلكين.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وسجل سعر بيع الكتاكيت البيضاء لدى شركة الإسكندرية 10 جنيهات، ولدى شركة الوطنية 11.5 جنيه، وشركة القاهرة 10.5 جنيه، وشركة المراعي 8.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي تراجع بنحو 1 جنيه ليصبح 2 جنيه، بدلًا من 3 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

بلغت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الثلاثاء، في شركة الوادي للدواجن مستقرة على نفس أسعار يوم السبت، والتي تبلغ 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، بين 16 جنيهًا لدى الشركات، و14 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.