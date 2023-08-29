أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في مصر.. ارتفاعات بنحو 3.5 جنيه

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في مصر، في 8 شركات دواجن كبرى عاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، مع استقرار شركة واحدة، وتراجع شركة واحدة.

حيث قفزت أسعار الكتاكيت في شركتي القاهرة ونيوجين بنحو 3.5 جنيه، و3 جنيهات في نيوهوب ايجيبت، والوطنية، والوادي، بينما شهدت زيادة بنحو 1 جنيه في الحمد.

بينما ارتفعت بنحو 2.5 جنيه في شركة العناني، و2.25 في شركة رواد النيل، مع تراجع الاسعار في شركة المصرية الهولندية بنحو 50 قرشَا، واستقرار سعر البيع في مكة المكرمة.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 12 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 22.5 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 21.25 جنيه بدلا من 18 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 21 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 21 جنيهًا بدلا من 20 جنيهًا

شركة الوطنية 21 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا

شركة الوادي 21 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا

شركة العناني 22 جنيهًا بدلا من 19.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 18.5 جنيه بدلا من 19 جنيهًا

شركة نيوجين 22.5 جنيه بدلا من 19 جنيهًا

شركة رواد النيل 20 جنيهًا بدلا من 17.75 جنيه

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.