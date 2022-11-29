أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 29-11-2022 في مصر.. تراجع سعر البيع في 8 شركات

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، الثلاثاء 29-11-2022، بشكل كبير لم يحدث منذ بداية العام الجاري، حيث تراوحت الانخفاضات ما بين 20 قرشَا إلي 2.5 جنيه في عدد من الشركات الكبري.

وتراجعت اسعار الكتاكيت اليوم في القاهرة للدواجن، ونيوهوب ايجيبت بنحو 1.5 جنيه، والفيروز، ورواد النيل بنحو 1 جنيه لكل منهما.

كما انخفضت اسعار الكتاكيت اليوم في شركة العناني انخفضت بنحو 2.5 جنيه، وفي الوادي، والمصرية الهولندية بنحو 2 جنيه لكل منهما، وفي البنا تراجعت بنحو 20 قرشَا.

واستقرت اسعار الكتاكيت في كل من شركات الحمد، والوطنية على اسعار البيع منذ يومين ماضيين.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 1.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات

نيوهوب إيجيبت للدواجن 4 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 6 جنيهات

الوطنية 4 جنيهات

الفيروز 4.5 جنيه بدلا من 5.5 جنيه

العناني 4.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

أمات 4 جنيهات

الوادي 4 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

البنا 4 جنيهات بدلا من 4.2 جنيه

رواد النيل 3 جنيهات بدلا من 4 جنيهات

المصرية الهولندية 2 جنيه بدلا من 4 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.